В Калужской области осужден мотоциклист, который насмерть сбил женщину

В четверг, 30 марта, оглашен приговор 52-летнему жителю Тарусского района, который за рулем мотоцикла насмерть сбил женщину в сентябре прошлого года. Об этом нам сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Авария произошла в Тарусе. Мотоциклист был пьян и превышал скорость.

Сбитая им женщина от полученных травм умерла в больнице.

Виновника ДТП приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить родственникам погибшей 1,6 миллиона рублей.

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