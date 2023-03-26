Беспилотник взорвался в 120 километрах от Калуги, пострадали два человека

Днем в воскресенье, 26 марта , в городе Киреевск Тульской области произошел взрыв, которым повредило три жилых дома. Два человека пострадали, врачи оказали им помощь, сообщили в Комитете по региональной безопасности Тульской области.

В официальном комментарии говорится, что в Киреевск направилось руководство всех правоохранительных органов. Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

По данным очевидцев, на месте происшествия образовалась большая воронка.

Издание Shot сообщило, что взорвался беспилотник Ту-141 «Стриж», начиненный взрывчаткой.

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