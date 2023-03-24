В Калуге из-за паводка затопило три дороги

В пятницу, 24 марта, в Калуге из-за резкого подъема уровня воды в малых реках затопило три дороги. Проезд по ним закрыт, сообщили в городской управе.

Речь идет о мостах через Яченку в деревнях Доможирово и Груздово, а также улицы Михайловской, расположенной рядом с рекой Терепец.

- Организована работа по ограничению движения по подтапливаемым мостовым сооружениям, - заявили в горуправе. - Осуществляется информирование жителей. На мосту в деревне Груздово, где отсутствует альтернативный проезд, организовано дежурство сотрудников МКУ «Служба спасения».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.