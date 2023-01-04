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Жители Калуги продолжают верить телефонным мошенникам и отдают им свои сбережения

Ирина Будникова , Фото из архива
Опубликовано: 04.01.2023 18:00 0 182
Жители Калуги продолжают верить телефонным мошенникам и отдают им свои сбережения

В Калуге несколько местных жителей, чтобы сохранить свои сбережения, отдали мошенникам в общей сложности более 2,5 миллионов рублей. Об этом в среду, 4 января, рассказали в УМВД России по Калужской области.

Как сообщает ведомство, за короткий промежуток времени в дежурную часть полиции поступило пять сообщений от местных жителей, пострадавших от действий мошенников.

По версии следствия, в одном из случаев женщине поступил звонок от якобы сотрудника отдела безопасности банка. Звонивший сообщил, что кто-то, предъявив доверенность, пытается оформить кредит на ее имя. После этого к телефонному разговору подключился другой собеседник, который также представился работником банка и начал инструктировать женщину о том, как можно сохранить сбережения.

Следуя указаниям незнакомца, калужанка направилась в финансовую организацию и оформила займ на крупную сумму. Далее, действуя под диктовку собеседника, она перевела деньги на озвученный ей некий «резервный» счет. Однако после завершения операции женщине сообщили о необходимости дополнительного перевода. Поняв, что общается с мошенниками, дама прервала разговор и обратилась в полицию.

Аналогичным способом преступники развели еще четверых жителей областного центра.

По данным фактам полиция возбудила уголовные дела о мошенничестве.

Расследование продолжается.

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Ирина Будникова , Фото из архива
Опубликовано: 04.01.2023 18:00 0 182
Тэги: мошенники полиция мвд
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