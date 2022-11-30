В Калужской области водитель «Шкоды» врезался в школьный автобус

Как мы уже рассказывали, около 7:30 в среду, 30 ноября, в Бабынинском районе на дороге между Перемышлем и трассой М3 «Украина» столкнулись автобус ПАЗ и легковой автомобиль «Шкода». Подробности об этом происшествии нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель «Шкоды» выехал на встречную полосу и врезался в школьный автобус. Детей в «Пазике» в этот момент не было, водитель ехал их забирать, чтобы доставить на уроки.

Школьников доставили подменным транспортом.

В результате аварии пострадали три человека – водитель и пассажир «Шкоды», а также пассажирка автобуса.

Ведется административное расследование.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.