В Калуге женщина пострадала в столкновении «Санг Йонга» и «Форда»

Около 21:20 в понедельник, 19 сентября, на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта в Калуге столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель «Санг Йонга» ехал по Московской в сторону центра, поворачивал налево на улицу Карла Либкнехта и врезался во встречный «Форд».

В результате аварии травмы получила пассажирка «Форда». Врачи оказали ей помощь на месте происшествия.

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