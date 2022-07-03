«Мицубиси Лансер» вылетел в кювет в Калужской области

В субботу вечером, 2 июля, около 17 часов 40 минут в Перемышльском районе произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области. В деревне Еловка автомобиль «Митсубиси Лансер» съехал в кювет.

В результате происшествия пострадал человек. Ему потребовалась помощь медиков. Тяжесть травм пострадавшего и причины происшествия уточняются.

– На месте работали пожарно-спасательные подразделения, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, – уточняют в МЧС.

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