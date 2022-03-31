В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Ниссана» и «Тойоты»

Около 15:40 в среду, 30 марта, на дороге Калуга – Детчино – Малоярославец – Ерденево произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, там столкнулись легковые автомобили «Ниссан» и «Тойота». В результате столкновения «Ниссан» вылетел в кювет.

Пострадали два человека. Они госпитализированы.

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