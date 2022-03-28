В Малоярославце 30-летний мужчина пострадал в столкновении «Хендая» и «Мерседеса»

Управление ГИБДД по Калужской области в понедельник, 28 марта, сообщило подробности о ДТП в Малоярославце, произошедшем ночью 26 марта.

По предварительным данным, в черте Малоярославца 30-летний водитель «Хендая Солярис» двигался по трассе А130, не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Мерседес».

Травмы получил предполагаемый виновник аварии.

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