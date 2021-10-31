В Калужской области найден погибшим пропавший 51-летний мужчина

Как мы уже рассказывали, в городе Боровск Калужской области 1 октября пропал 51-летний мужчина. В воскресенье, 31 октября, стало известно, что он погиб. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

- Найден. Погиб, - говорится в сообщении волонтеров. - Соболезнования родным и близким.

Пока не уточняется, что именно с ним произошло.

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