В Калужской области с 1 октября ищут пропавшего 51-летнего мужчину

В городе Боровск Калужской области пропал 51-летний Владимир АФАНАСЬЕВ. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в поисково-спасательном отряди «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 1 октября.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Фото и приметы пропавшего:

Рост – 160 см,

Худощавый,

Седые волосы,

Серые глаза,

Черный свитер с красными полосами,

Черные брюки и шапка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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