В Калужской области с 1 октября ищут пропавшего 51-летнего мужчину
В городе Боровск Калужской области пропал 51-летний Владимир АФАНАСЬЕВ. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в поисково-спасательном отряди «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 1 октября.
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Фото и приметы пропавшего:
- Рост – 160 см,
- Худощавый,
- Седые волосы,
- Серые глаза,
- Черный свитер с красными полосами,
- Черные брюки и шапка.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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