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В Калужской области с 1 октября ищут пропавшего 51-летнего мужчину

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 29.10.2021 13:46 0 476
В Калужской области с 1 октября ищут пропавшего 51-летнего мужчину

В городе Боровск Калужской области пропал 51-летний Владимир АФАНАСЬЕВ. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в поисково-спасательном отряди «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 1 октября.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Фото и приметы пропавшего:

  • Рост – 160 см,
  • Худощавый,
  • Седые волосы,
  • Серые глаза,
  • Черный свитер с красными полосами,
  • Черные брюки и шапка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 29.10.2021 13:46 0 476
Тэги: общество лиза алерт
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