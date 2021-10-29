В Калужской области найдена живой пропавшая 43-летняя женщина

Как мы уже рассказывали, в Малоярославецком районе Калужской области 28 октября пропала 43-летняя женщина. Она уехала на автомобиле «Мицубиси» в неизвестном направлении.

Вечером 29 октября поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Калуга сообщил, что женщину нашли живой.

- Найдена, жива! Спасибо за участие в поисковых мероприятиях, - говорится в сообщении волонтеров.

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