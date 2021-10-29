В Калуге найден погибшим пропавший 41-летний мужчина

Как мы уже рассказывали, в Калуге 25 октября пропал 41-летний мужчина. В пятницу, 29 октября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что этот человек найден мертвым.

- Найден. Погиб, - говорится в сообщении волонтеров. - Искренние соболезнования родным и близким.

Пока не уточняется, что с ним произошло.

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