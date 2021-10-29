В Калуге пропал 41-летний мужчина

В Калуге пропал 41-летний Руслан САВЕЛЬЕВ. Об этом 28 октября сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Последний раз мужчину видели 25 октября.

По информации волонтеров, он может находиться в другом регионе.

Опубликованы фото и приметы пропавшего:

Рост – 176 см,

Нормального телосложения,

Русые волосы с сединой,

Серо-зеленые глаза,

Черная куртка,

Голубые джинсы,

Черные кроссовки и кепка.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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