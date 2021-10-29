В Калуге пропал 41-летний мужчина
В Калуге пропал 41-летний Руслан САВЕЛЬЕВ. Об этом 28 октября сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Последний раз мужчину видели 25 октября.
По информации волонтеров, он может находиться в другом регионе.
Опубликованы фото и приметы пропавшего:
- Рост – 176 см,
- Нормального телосложения,
- Русые волосы с сединой,
- Серо-зеленые глаза,
- Черная куртка,
- Голубые джинсы,
- Черные кроссовки и кепка.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!