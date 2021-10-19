В Калуге 20-летний водитель перевернул самосвал на окружной дороге

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 18 октября, на окружной дороге в Калуге в районе Пучково перевернулся самосвал «Шакман» с песком. В этом ДТП пострадали два человека, сообщили во вторник в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 20-летний водитель грузовика двигался в сторону Пучковского моста, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. От удара самосвал перевернулся, проезжую часть засыпало песком.

В результате аварии различные травмы получили водитель самосвала и его 24-летний пассажир.

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