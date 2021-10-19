В Калуге самосвал с песком перевернулся на окружной дороге

Около 16:00 в понедельник, 18 октября, на окружной дороге в Калуге перевернулся самосвал «Шакман». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель грузовика вез песок, не справился с управлением в районе Пучково и строящегося кампуса МГТУ имени Баумана и врезался в металлический отбойник. Самосвал перевернулся, а дорогу засыпало песком.

По информации МЧС, в аварии пострадали два человека. Информация об их состоянии уточняется.

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