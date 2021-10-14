В Калужской области тело пропавшей 71-летней женщины нашли в реке

В четверг, 14 октября, в городе Ермолино Боровского района в реке Протва обнаружено тело 71-летней женщины. Об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета. Накануне эта пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении. Волонтеры из «Лиза Алерт» рассказывали, что она страдала потерей памяти.

- По предварительным данным, женщина, находясь на крутом склоне берега реки, оступилась и упала в реку, откуда самостоятельно ей выбраться не удалось, - заявили в Следственном комитете.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Продолжается проверка. В СК отмечают, что погибшая страдала расстройством психики.