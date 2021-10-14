В Калужской области второй раз за три месяца пропала 71-летняя женщина
В среду, 13 октября, в городе Ермолино Боровского района Калужской области пропала 71-летняя Анна ИВАНОВА. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении.
По информации волонтеров, у женщины возможна потеря памяти. Ранее она уже исчезала три месяца назад - в июле 2021 года. Тогда пенсионерку удалось найти живой.
Волонтеры «Лиза Алерт» организовали выезд на место происшествия.
Опубликованы приметы пропавшей:
- Рост: 165 см.
- Телосложение: xудощавое
- Цвет глаз: серые.
- Волосы: седые.
- Была одета: коричневая куртка, коричневые колготки или темно-синие спортивные штаны, черный платок, черный шлепки.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.