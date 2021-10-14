В Калужской области второй раз за три месяца пропала 71-летняя женщина

В среду, 13 октября, в городе Ермолино Боровского района Калужской области пропала 71-летняя Анна ИВАНОВА. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении.

По информации волонтеров, у женщины возможна потеря памяти. Ранее она уже исчезала три месяца назад - в июле 2021 года. Тогда пенсионерку удалось найти живой.

Волонтеры «Лиза Алерт» организовали выезд на место происшествия.

Опубликованы приметы пропавшей:

Рост: 165 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: серые.

Волосы: седые.

Была одета: коричневая куртка, коричневые колготки или темно-синие спортивные штаны, черный платок, черный шлепки.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.