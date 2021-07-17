В Калужской области пропала 71-летняя женщина

В пятницу, 16 июля, в городе Ермолино Боровского района ушла из дома и не вернулась 71-летняя Анна ИВАНОВА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

У женщины возможна потеря памяти.

Пока нет информации, куда она могла направиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:

Рост: 168 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: серые.

Волосы: седые, до плеч.

Была одета: темно-розовая кофта с длинными рукавами, черные брюки, черные галоши.

С собой: черный пакет.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.