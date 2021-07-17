В Калужской области пропала 71-летняя женщина
В пятницу, 16 июля, в городе Ермолино Боровского района ушла из дома и не вернулась 71-летняя Анна ИВАНОВА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
У женщины возможна потеря памяти.
Пока нет информации, куда она могла направиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:
- Рост: 168 см.
- Телосложение: xудощавое
- Цвет глаз: серые.
- Волосы: седые, до плеч.
- Была одета: темно-розовая кофта с длинными рукавами, черные брюки, черные галоши.
- С собой: черный пакет.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.