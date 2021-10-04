В Калуге завершилось расследование дела о сбитой насмерть на улице Кирова женщине

Как мы уже рассказывали, 21 июля 2021 года на улице Кирова в Калуге у дома №78 водитель автомобиля «Хонда» сбил 56-летню женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в больницу, но позже она скончалась в реанимации. Расследование уголовного дела на днях завершилось, сообщили 4 октября в региональном управлении полиции.

Как считает следствие, 31-летний водитель ехал в сторону площади Победы и не пропустил пешехода на переходе.

Автомобилисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, после этой аварии у дома №78 на улице Кирова установили камеру, которая фиксирует нарушителей, которые не пропускают пешеходов. Она полноценно заработала 29 сентября.