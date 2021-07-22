В Калуге сбитая на улице Кирова женщина попала в реанимацию

Утром в среду, 21 июля, на улице Кирова в Калуге у дома №78 сбили 56-летнюю женщину. ДТП произошло около 8:40 на пешеходном переходе, сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 31-летний водитель «Хонды Пилот» двигался в сторону площади Победы, а женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

С места аварии калужанку доставили в реанимацию областной больницы в Анненках.

У предполагаемого виновника ДТП в 2021 году зафиксировано 39 нарушений ПДД, подчеркнули в полиции.