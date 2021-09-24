В Калуге 26-летняя женщина пострадала в ДТП на улице Киевка

Как мы уже рассказывали, вечером 23 сентября на улице Киевка в Калуге столкнулись два легковых автомобиля – «Шевроле Нива» и «Хендай Солярис». В этой аварии пострадала 26-летняя женщина. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 45-летний водитель «Шевроле Нивы» у дома №12 разворачивался и не уступил дорогу встречному «Хендаю».

Различные травмы получила 26-летняя женщина, ехавшая за рулем «Хендая». На скорой ее доставили в областную больницу в Анненках. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.