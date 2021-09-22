В Калужской области пропавшего грибника нашли в лесу с помощью костра

В Калужской области сотрудники полиции, МЧС и волонтеры «Лиза Алерт» помогли найти заблудившегося в лесу пожилого мужчину. Этот инцидент произошел в Боровском районе. Подробности в среду, 22 сентября, сообщили в региональном управлении МВД.

Пенсионер ушел в лес около 10 утра, а к обеду понял, что сам выйти не может. Мужчина позвонил родственникам, а те уже связались с оперативниками.

К вечеру мужчину обнаружить не удалось, и поисковики позвонили ему и посоветовали развести костер. В этот момент в воздух был поднят вертолет. С воздуха удалось засечь пламя и определить координаты.

Туда направились участники спасательной операции. Пенсионера удалось найти живым.

К утру мужчину на носилках доставили к ближайшей дороге.

Как рассказала полицейским сестра этого мужчины, он не бросил корзины с грибами:

- Я что ли зря ходил.