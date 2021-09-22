Главная Новости Происшествия
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

В Калужской области пропавшего грибника нашли в лесу с помощью костра

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 22.09.2021 12:54 1 496
В Калужской области пропавшего грибника нашли в лесу с помощью костра

В Калужской области сотрудники полиции, МЧС и волонтеры «Лиза Алерт» помогли найти заблудившегося в лесу пожилого мужчину. Этот инцидент произошел в Боровском районе. Подробности в среду, 22 сентября, сообщили в региональном управлении МВД.

Пенсионер ушел в лес около 10 утра, а к обеду понял, что сам выйти не может. Мужчина позвонил родственникам, а те уже связались с оперативниками.

К вечеру мужчину обнаружить не удалось, и поисковики позвонили ему и посоветовали развести костер. В этот момент в воздух был поднят вертолет. С воздуха удалось засечь пламя и определить координаты.

Туда направились участники спасательной операции. Пенсионера удалось найти живым.

К утру мужчину на носилках доставили к ближайшей дороге.

Как рассказала полицейским сестра этого мужчины, он не бросил корзины с грибами:

- Я что ли зря ходил.

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 22.09.2021 12:54 1 496
Тэги: происшествие полиция
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А у вас в квартире затопили? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Покупка недвижимости в курортных городах Турции: в чем преимущество?
Поиск и выбор СПА салона
Внедрение МИС в клинике

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru