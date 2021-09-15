В Калуге 49-летний мужчина пострадал в массовом ДТП на улице Зерновой

Как мы уже рассказывали, вечером во вторник, 14 сентября, на улице Зерновой в Калуге у дома №46 столкнулись три автомобиля. О причинах происшествия в среду сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 49-летний водитель «Шевроле Нивы» двигался со стороны Грабцевского шоссе, выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с попутным автомобилем «Сузуки Гранд Витара», который поворачивал налево. После этого «Шевроле Нива» врезалась во встречный «Фольксваген Джетта».

В результате ДТП пострадал водитель «Шевроле Нива». На скорой помощи его доставили в Калужскую областную больницу в Анненках. Мужчина госпитализирован в торакальное отделение.

Спасатели опубликовали фото с места происшествия.