В Калуге три автомобиля столкнулись на улице Зерновой
Около 17:10 во вторник, 14 сентября, на улице Зерновой в Калуге произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, в районе дома №46 столкнулись «Шевроле Нива», «Фольксваген Джетта» и «Сузуки Гранд Витара».
По информации МЧС, в аварии пострадал один человек.
Движение в сторону Грабцевского шоссе было затруднено.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как отмечают калужане в соцсетях, на этом участке дороги нет разметки, при этом некоторые водители ездят там с явным превышением скорости.