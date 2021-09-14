В Калуге три автомобиля столкнулись на улице Зерновой

Около 17:10 во вторник, 14 сентября, на улице Зерновой в Калуге произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в районе дома №46 столкнулись «Шевроле Нива», «Фольксваген Джетта» и «Сузуки Гранд Витара».

По информации МЧС, в аварии пострадал один человек.

Движение в сторону Грабцевского шоссе было затруднено.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как отмечают калужане в соцсетях, на этом участке дороги нет разметки, при этом некоторые водители ездят там с явным превышением скорости.