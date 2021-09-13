Власти Калужской области рассказали подробности о четырех последних жертвах коронавируса
В Калужской области в воскресенье, 12 сентября, подтвердили 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 46 231, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 139 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 316 калужан.
Подтверждены четыре новые смерти. Скончались 72-летний житель Калуги, 84-летний житель Дзержинского района, 85-летний пациент из Сухиничского района и 71-летний человек из Кировского района. В списке жертв эпидемии теперь 635 калужан.
На лечении остаются 2323 человека.
В одном районе Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в трех - осталось прежним, в 22 - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 707 (-4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 171 (-5),
- Боровский район – 126 (-1),
- Малоярославецкий район – 99 (-3),
- Кировский район – 85 (-2),
- Козельский район – 81 (-4),
- Дзержинский район – 79 (-3),
- Жуковский район – 70 (0),
- Людиновский район – 67 (+1),
- Сухиничский район – 62 (-1),
- Медынский район – 61 (0),
- Думиничский район – 57 (-2),
- Тарусский район – 56 (-2),
- Бабынинский район – 54 (-3),
- Юхновский район – 53 (0),
- Ферзиковский район - 51 (-1),
- Хвастовичский район – 49 (-1),
- Перемышльский район – 46 (-1),
- Спас-Деменский район – 45 (-1),
- Жиздринский район – 45 (-2),
- Мещовский район – 41 (-1),
- Мосальский район - 38 (-1),
- Куйбышевский район – 36 (-2),
- Барятинский район – 35 (-2),
- Ульяновский район – 34 (-2),
- Износковский район – 32 (-2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 сентября 2021 года.