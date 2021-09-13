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Власти Калужской области рассказали подробности о четырех последних жертвах коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.09.2021 09:37 1 444
Власти Калужской области рассказали подробности о четырех последних жертвах коронавируса

В Калужской области в воскресенье, 12 сентября, подтвердили 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 46 231, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 139 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 316 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались 72-летний житель Калуги, 84-летний житель Дзержинского района, 85-летний пациент из Сухиничского района и 71-летний человек из Кировского района. В списке жертв эпидемии теперь 635 калужан.

На лечении остаются 2323 человека.

В одном районе Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в трех - осталось прежним, в 22 - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 707 (-4 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 171 (-5),
  • Боровский район – 126 (-1),
  • Малоярославецкий район – 99 (-3),
  • Кировский район – 85 (-2),
  • Козельский район – 81 (-4),
  • Дзержинский район – 79 (-3),
  • Жуковский район – 70 (0),
  • Людиновский район – 67 (+1),
  • Сухиничский район – 62 (-1),
  • Медынский район – 61 (0),
  • Думиничский район – 57 (-2),
  • Тарусский район – 56 (-2),
  • Бабынинский район – 54 (-3),
  • Юхновский район – 53 (0),
  • Ферзиковский район - 51 (-1),
  • Хвастовичский район – 49 (-1),
  • Перемышльский район – 46 (-1),
  • Спас-Деменский район – 45 (-1),
  • Жиздринский район – 45 (-2),
  • Мещовский район – 41 (-1),
  • Мосальский район - 38 (-1),
  • Куйбышевский район – 36 (-2),
  • Барятинский район – 35 (-2),
  • Ульяновский район – 34 (-2),
  • Износковский район – 32 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 сентября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 сентября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.09.2021 09:37 1 444
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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