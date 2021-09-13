Власти Калужской области рассказали подробности о четырех последних жертвах коронавируса

В Калужской области в воскресенье, 12 сентября, подтвердили 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 46 231, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 139 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 43 316 калужан.

Подтверждены четыре новые смерти. Скончались 72-летний житель Калуги, 84-летний житель Дзержинского района, 85-летний пациент из Сухиничского района и 71-летний человек из Кировского района. В списке жертв эпидемии теперь 635 калужан.

На лечении остаются 2323 человека.

В одном районе Калужской области за сутки количество пациентов с коронавирусом выросло, в трех - осталось прежним, в 22 - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 707 (-4 к предыдущему дню),

Обнинск – 171 (-5),

Боровский район – 126 (-1),

Малоярославецкий район – 99 (-3),

Кировский район – 85 (-2),

Козельский район – 81 (-4),

Дзержинский район – 79 (-3),

Жуковский район – 70 (0),

Людиновский район – 67 (+1),

Сухиничский район – 62 (-1),

Медынский район – 61 (0),

Думиничский район – 57 (-2),

Тарусский район – 56 (-2),

Бабынинский район – 54 (-3),

Юхновский район – 53 (0),

Ферзиковский район - 51 (-1),

Хвастовичский район – 49 (-1),

Перемышльский район – 46 (-1),

Спас-Деменский район – 45 (-1),

Жиздринский район – 45 (-2),

Мещовский район – 41 (-1),

Мосальский район - 38 (-1),

Куйбышевский район – 36 (-2),

Барятинский район – 35 (-2),

Ульяновский район – 34 (-2),

Износковский район – 32 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 12 сентября 2021 года.

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