В Калужской области 82-летняя женщина пропала в лесу 2 сентября
В четверг, 2 сентября, в СНТ Чебышева рядом с деревней Воробьи Жуковского района пропала 82-летняя Эмма ФОКИНА. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
По предварительным данным, женщина пошла в лес и не вернулась.
Волонтеры объявили срочный сбор людей для выезда на место происшествия. Связаться с ними можно по телефону +79641413253.
Приметы пропавшей Эммы Фокиной:
- Рост: 164 см.
- Телосложение: плотное
- Цвет глаз: карие
- Волосы: русые.
Если у вас есть какая-то информация о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.