В Калужской области 82-летняя женщина пропала в лесу 2 сентября

В четверг, 2 сентября, в СНТ Чебышева рядом с деревней Воробьи Жуковского района пропала 82-летняя Эмма ФОКИНА. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

По предварительным данным, женщина пошла в лес и не вернулась.

Волонтеры объявили срочный сбор людей для выезда на место происшествия. Связаться с ними можно по телефону +79641413253.

Приметы пропавшей Эммы Фокиной:

Рост: 164 см.

Телосложение: плотное

Цвет глаз: карие

Волосы: русые.

Если у вас есть какая-то информация о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.