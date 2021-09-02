В Калужской области 50-летний мужчина пострадал в лобовом столкновении «Мазды» и «Рено»
Днем в среду, 1 сентября, на дороге между Мещовском и Мосальском в Мещовском районе произошло лобовое ДТП. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, в селе Серебряно 36-летний водитель «Мазды 6» на крутом повороте выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Логан».
Различные травмы получил 50-летний пассажир «Рено».
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
По предварительным данным, виновник аварии через сплошную линию выехал на встречную полосу.