В Калуге 79-летняя женщина пропала в лесу
В Калуге пропала 79-летняя Любовь ФЕДОРОВА. В среду, 18 августа, она ушла в лес и не вернулась, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:
- Рост: 160 см.
- Телосложение: нормальное
- Цвет глаз: голубые
- Волосы: седые
- Была одета: светло-серая кофта, бело-синяя юбка, белые туфли.
Если вы что-либо знаете об этой пенсионерке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Также в Калуге продолжаются поиски восьмилетней девочки, исчезнувшей 17 августа.