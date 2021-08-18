В Калуге 79-летняя женщина пропала в лесу

В Калуге пропала 79-летняя Любовь ФЕДОРОВА. В среду, 18 августа, она ушла в лес и не вернулась, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:

Рост: 160 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: голубые

Волосы: седые

Была одета: светло-серая кофта, бело-синяя юбка, белые туфли.

Если вы что-либо знаете об этой пенсионерке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Также в Калуге продолжаются поиски восьмилетней девочки, исчезнувшей 17 августа.