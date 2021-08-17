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В Калужской области два человека пострадали в массовом ДТП на трассе М-3

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 17.08.2021 12:32 1 684
В Калужской области два человека пострадали в массовом ДТП на трассе М-3

Как мы уже рассказывали, днем в понедельник, 16 августа, три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-3 «Украина» в Малоярославецком районе недалеко от села Спас-Загорье. Во вторник подробности об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Рено Логан» двигался в сторону Калуги по левой полосе и врезался в остановившийся для поворота налево автомобиль «Ниссан Примера». После этого «Рено» отлетел в попутный «Хендай», ехавший по правой полосе.

Различные травмы получили 21-летний пассажир «Рено» и 29-летний пассажир «Ниссана». Обоих мужчин доставили в больницу.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 17.08.2021 12:32 1 684
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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