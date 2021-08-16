В Калужской области три автомобиля столкнулись на трассе М-3 «Украина»

Днем в понедельник, 16 августа, три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-3 «Украина» в Малоярославецком районе недалеко от села Спас-Загорье. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 13:15 на перекрестке с дорогой, ведущей к деревне Митинка, друг в друга врезались «Рено Логан», «Хендай» и «Ниссан Премьера».

По информации МЧС, в аварии пострадали как минимум два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.