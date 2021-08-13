В Калуге пропал 61-летний мужчина
В Калуге пропал 61-летний Валерий МОЛЧАНОВ. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Последний раз мужчину видели 11 августа.
Пока нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 173 см,
- Худощавый,
- Седые волосы,
- Карие глаза,
- Серая футболка,
- Синие джинсы.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Также в Калуге продолжаются поиски 84-летней женщины, ушедшей в лес. А 14-летнего мальчика удалось обнаружить живым.