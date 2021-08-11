В Калуге 84-летняя женщина пропала в лесу

В среду, 11 августа, в Калуге ушла в лес и пропала 84-летняя Евгения ЛЕВЧЕНКО. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Женщина пошла с рюкзаком в лес в районе деревни Ильинка.

Волонтеры выехали на место происшествия.

Приметы пропавшей:

Рост: 160 см.

Телосложение: xудощавое.

Волосы: седые, короткая стрижка.

Была одета: синяя олимпийка, красная шапка, синие резиновые сапоги.

С собой: военный рюкзак.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.