В Калуге 84-летняя женщина пропала в лесу
В среду, 11 августа, в Калуге ушла в лес и пропала 84-летняя Евгения ЛЕВЧЕНКО. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Женщина пошла с рюкзаком в лес в районе деревни Ильинка.
Волонтеры выехали на место происшествия.
Приметы пропавшей:
- Рост: 160 см.
- Телосложение: xудощавое.
- Волосы: седые, короткая стрижка.
- Была одета: синяя олимпийка, красная шапка, синие резиновые сапоги.
- С собой: военный рюкзак.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.