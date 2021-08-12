В Калужской области легковой автомобиль сгорел на трассе М-3 «Украина»

Вечером в четверг, 12 августа, на 273 километре трассы М-3 «Украина» в Думиничском районе сгорел легковой автомобиль. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Пожар произошел около 18:30 недалеко от деревни Плоцкое.

По предварительным данным, легковушка начала гореть во время движения. Водитель остановился, но не смог потушить огонь. В итоге машина полностью выгорела.

Спасатели сообщают, что никто из людей не пострадал.

Пожар произошел на федеральной трассе.

Причины пожара и точные обстоятельства устанавливаются.

В последние недели в Калужской области участились случаи пожаров в автомобилях. В Калуге, к примеру, сгорели два «Форда Фокус» - на улицах Московской и Степана Разина.