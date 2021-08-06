В Калуге «Форд Фокус» сгорел на улице Московской
Утром в пятницу, 6 августа, на улице Московской в Калуге загорелся автомобиль «Форд Фокус». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, легковушка вспыхнула около 6:15 утра.
Никто из людей не пострадал, рассказали спасатели.
Причины пожара устанавливаются. Но, судя по фото с места происшествия, огонь распространялся с моторного отсека.
На место происшествия выезжали два наряда спасателей.
МЧС опубликовало фото машины после тушения.