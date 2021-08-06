В Калуге «Форд Фокус» сгорел на улице Московской

Утром в пятницу, 6 августа, на улице Московской в Калуге загорелся автомобиль «Форд Фокус». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, легковушка вспыхнула около 6:15 утра.

Никто из людей не пострадал, рассказали спасатели.

Причины пожара устанавливаются. Но, судя по фото с места происшествия, огонь распространялся с моторного отсека.

На место происшествия выезжали два наряда спасателей.

МЧС опубликовало фото машины после тушения.