В Калуге «Форд Фокус» сгорел на улице Степана Разина
Вечером в среду, 11 августа, на улице Степана Разина в Калуге загорелся автомобиль «Форд Фокус». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Пожар начался около 17:00 во дворе дома №6 – недалеко от Калужского государственного университета.
Выгорел весь моторный отсек. Прибывшие на место сотрудники МЧС успели потушить огонь и спасти остальную часть «Форда» от уничтожения.
Никто из людей не пострадал.
Машина была припаркована в нескольких метрах от жилого пятиэтажного дома.
Причины пожара сейчас устанавливаются.
В то же время жильцы этого дома днем 11 августа жаловались в социальных сетях, что похожий «Форд» не давал им спать всю ночь. У автомобиля постоянно срабатывала сигнализация. Пока нет информации, эта ли машины сгорела.
Напомним, на прошлой неделе в Калуге еще один «Форд Фокус» сгорел на улице Московской.