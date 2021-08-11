В Калуге «Форд Фокус» сгорел на улице Степана Разина

Вечером в среду, 11 августа, на улице Степана Разина в Калуге загорелся автомобиль «Форд Фокус». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Пожар начался около 17:00 во дворе дома №6 – недалеко от Калужского государственного университета.

Выгорел весь моторный отсек. Прибывшие на место сотрудники МЧС успели потушить огонь и спасти остальную часть «Форда» от уничтожения.

Никто из людей не пострадал.

Машина была припаркована в нескольких метрах от жилого пятиэтажного дома.

Причины пожара сейчас устанавливаются.

В то же время жильцы этого дома днем 11 августа жаловались в социальных сетях, что похожий «Форд» не давал им спать всю ночь. У автомобиля постоянно срабатывала сигнализация. Пока нет информации, эта ли машины сгорела.

Напомним, на прошлой неделе в Калуге еще один «Форд Фокус» сгорел на улице Московской.