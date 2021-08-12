В Калуге пропал 14-летний мальчик
В Калуге пропал 14-летний Александр ЗУБАРЕВ. Об этом в четверг сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Последний раз школьника видели 11 августа.
Пока нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 170 см,
- Нормального телосложения,
- Темные волосы,
- Карие глаза,
- Голубая кофта с белым рисунком,
- Синие спортивные брюки,
- Синие кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Также в Калуге продолжается поиск 84-летней женщины, которая 11 августа ушла в лес в районе деревни Ильинка и не вернулась.