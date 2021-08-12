В Калуге пропал 14-летний мальчик

В Калуге пропал 14-летний Александр ЗУБАРЕВ. Об этом в четверг сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Последний раз школьника видели 11 августа.

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 170 см,

Нормального телосложения,

Темные волосы,

Карие глаза,

Голубая кофта с белым рисунком,

Синие спортивные брюки,

Синие кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Также в Калуге продолжается поиск 84-летней женщины, которая 11 августа ушла в лес в районе деревни Ильинка и не вернулась.