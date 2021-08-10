В Калуге ОМОН задержал нарушителей на набережной Яченского водохранилища

В Калуге сотрудники полиции и ОМОНа провели рейд на набережной Яченского водохранилища. Там искали нарушителей спокойствия в ночное время, сообщает во вторник, 10 августа, пресс-служба УМВД по Калужской области.

На набережной силовики нашли калужан, которые распивали спиртное.

Еще на одного человека составили протокол за ругань.

- С отдыхающими на набережной сотрудники полиции проводили профилактические беседы о недопустимости совершения правонарушений и уважительном отношении к отдыху других граждан, - подчеркнули в полиции. - Дополнительно были проверены досуговые заведения. По результатам проверки пять граждан направлены на медицинское освидетельствование на предмет признаков наркотического опьянения.

Напомним, калужане, живущие недалеко от набережной Яченского водохранилища, жаловались губернатору на шум по ночам. Владислав Шапша попросил полицию дежурить там после 23:00.