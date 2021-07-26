В Калуге водитель «Хендая» сбил 9-летнюю девочку на улице Жукова

Вечером в воскресенье, 25 июля, на улице Жукова в Калуге в ДТП пострадала девятилетняя девочка. Об этом сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 19:00 водитель легкового автомобиля «Хендай Элантра» двигался со стороны улицы Горького и сбил девятилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу на перекрестке с улицей Подгорной.

У школьницы зафиксированы различные травмы.

Напомним, недавно рядом с этим переходом заасфальтировали железнодорожный переезд, который тормозил поток автомобилей. Теперь переход на перекрестке с Подгорной стал гораздо опаснее.