В Калуге заасфальтировали железнодорожный переезд на улице Билибина

В ночь на четверг, 22 июля, в Калуге заасфальтировали бывший железнодорожный переезд на улице Билибина. Рельсы там убрали ранее на этой неделе, сообщили в управлении городского хозяйства.

- Подрядная организация произвела укладку асфальтобетонной смеси для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта, - говорится в сообщении горхозяйства. - Уже завершены работы по ликвидации железнодорожных переездов на улицах Жукова и Баррикад. В ближайшее время предстоит выполнить работы на улице Карла Либкнехта.

Напомним, территорию бывшей Окской ветки в Калуге решили превратить в зону отдыха. Там должны обустроить велодорожки.