В центре Калуги 19-летняя девушка на «Жигулях» сбила 25-летнюю мотоциклистку

В ночь на 21 июля в центре Калуги произошло ДТП с участием двух девушек. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, в районе перекрестка с улицей Марата 19-летняя девушка за рулем «Жигулей» при перестроении врезалась в 25-летнюю девушку на мотоцикле «Ямаха».

Мотоциклистка получила различные травмы.

В полиции подчеркивают, что водитель «Жигулей» получила водительское удостоверение в августе 2020 года. В нынешнем году у нее уже было 36 нарушений ПДД.