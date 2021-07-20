В Калужской области пропавшего с собакой мужчину ищут в лесу

Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 18 июля, в поселке Кудиново Малоярославецкого района пропал 63-летний Вячеслав СОЛОМАТИН. Во вторник отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что волонтеры выезжают для поисков в лесу.

Напомним, мужчина вышел на прогулку с собакой и не вернулся.

Опубликованы его фото и приметы:

Рост – 170 см,

Худощавый,

Лысый,

Серые глаза,

Коричневая майка,

Синие спортивные брюки,

Черные ботинки.

Если вы что-либо знаете об этом мужчине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.