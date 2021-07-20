В Калужской области пропавшего с собакой мужчину ищут в лесу
Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 18 июля, в поселке Кудиново Малоярославецкого района пропал 63-летний Вячеслав СОЛОМАТИН. Во вторник отряд «Лиза Алерт Калуга» сообщил, что волонтеры выезжают для поисков в лесу.
Напомним, мужчина вышел на прогулку с собакой и не вернулся.
Опубликованы его фото и приметы:
- Рост – 170 см,
- Худощавый,
- Лысый,
- Серые глаза,
- Коричневая майка,
- Синие спортивные брюки,
- Черные ботинки.
Если вы что-либо знаете об этом мужчине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.