В Калужской области пропал 63-летний мужчина с собакой

В воскресенье, 18 июля, в поселке Кудиново Малоярославецкого района пропал 63-летний Вячеслав СОЛОМАТИН. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Мужчина вышел на прогулку с собакой и не вернулся.

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 170 см,

Худощавый,

Лысый,

Серые глаза,

Коричневая майка,

Синие спортивные брюки,

Черные ботинки.

Если вы что-либо знаете об этом мужчине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.