В Калужской области больше месяца ищут 82-летнего мужчину

В городе Людиново Калужской области пропал 82-летний Николай ВОРОНКОВ. Последний раз мужчину видели 12 июня, сообщает в понедельник поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 160 см,

Худощавый,

Темно-русые волосы с проседью,

Карие глаза.

Если вы что-либо знаете об этом мужчине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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