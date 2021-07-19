В Калужской области больше месяца ищут 82-летнего мужчину
В городе Людиново Калужской области пропал 82-летний Николай ВОРОНКОВ. Последний раз мужчину видели 12 июня, сообщает в понедельник поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 160 см,
- Худощавый,
- Темно-русые волосы с проседью,
- Карие глаза.
Если вы что-либо знаете об этом мужчине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
Ранее мы сообщали, что в Малоярославецком районе пропал 63-летний мужчина, который пошел выгуливать собаку.