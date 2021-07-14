В Калуге водитель «Фольксвагена» толкнул «Шевроле» на пешехода

Во вторник, 13 июля, на улице Глаголева в Калуге около 7:55 утра сбили пешехода. ДТП произошло у проходной «КаДви», сообщает УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, водитель «Шевроле Авео» остановился перед нерегулируемым переходом, чтобы пропустить пешехода, и в этот момент в машину врезался «Фольксваген Поло». От удара «Шевроле» отбросило на пешехода.

Различные травмы получил 31-летний пешеход. Госпитализация ему не понадобилась.

За рулем «Фольксвагена» находилась 25-летняя девушка.