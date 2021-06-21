В Калуге 40-летняя женщина за рулем «Тойоты» сбила мотоциклиста

Днем в воскресенье, 20 июня, в Калуге на перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта произошло ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, в районе дома 176/4 по ул. Московской 40-летняя женщина за рулем «Тойоты РАВ4» ехала по улице Московской со стороны улицы Баррикад. Во время поворота налево на улицу Карла Либкнехта в сторону улицы Телевизионной, водитель не пропустила 42-летнего мотоциклиста на «БМВ».

Пострадал водитель мотоцикла. Ему оказали медицинскую помощь.