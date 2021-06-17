В Калуге водитель «Тойоты» сбил 26-летнего велосипедиста на улице Гагарина

Как мы уже рассказывали, 16 июня на улице Гагарина в Калуге в районе подземного перехода в ДТП пострадал велосипедист. В четверг УГИБДД по Калужской области сообщило подробности об этой аварии.

По предварительным данным, 45-летний водитель «Тойты Рав 4» двигался по Гагарина в сторону дамбы Яченского водохранилища и сбил попутного 26-летнего велосипедиста.

Пострадавшего велосипедиста скорая помощь доставила в областную больницу. Он госпитализирован в травматологическое отделение.

Тем временем

После еще одного ДТП на улице Гагарина в Калуге 58-летний велосипедист попал в реанимацию. Подробности.