В Калуге водитель «Тойоты» сбил женщину на улице Плеханова
Около 16:50 в пятницу, 11 июня, на перекрестке улиц Плеханова и Георгиевской в Калуге произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель «Тойоты» двигался по Плеханова в сторону улицы Пушкина и сбил женщину, которая шла по нерегулируемому переходу.
- Женщину подкинуло, сильный удар был, - рассказал нам один из очевидцев. - Водитель, который сбил, растерялся, испугался, звонил кому-то, спрашивал, что делать, потом в 112.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.