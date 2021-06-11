В Калуге водитель «Тойоты» сбил женщину на улице Плеханова

Около 16:50 в пятницу, 11 июня, на перекрестке улиц Плеханова и Георгиевской в Калуге произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Тойоты» двигался по Плеханова в сторону улицы Пушкина и сбил женщину, которая шла по нерегулируемому переходу.

- Женщину подкинуло, сильный удар был, - рассказал нам один из очевидцев. - Водитель, который сбил, растерялся, испугался, звонил кому-то, спрашивал, что делать, потом в 112.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.