В Калужской области четвертый день ищут пропавшего 83-летнего мужчину

Как мы уже рассказывали, 6 июня на территории СНТ «Вишенка» в Боровском районе пропал 83-летний Владимир ГЕРМАН. Поиски пенсионера продолжаются уже четвертые сутки, сообщает отряд «Лиза Алерт Калуга».

- Большая просьба к автовладельцам, проезжавшим по трассам рядом с городом Балабаново 6 июня 2021 года с 17 часов, посмотрите записи видеорегистраторов. Возможно, вы его увидите, - говорится в сообщении волонтеров «Лиза Алерт». - Относитесь, пожалуйста, внимательно к нашей просьбе, это существенно поможет поиску.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.