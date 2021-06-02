В Калуге водитель «Рено» протаранил «Тойоту» и скрылся с места ДТП

Во вторник, 1 июня, на улице Московской в Калуге в районе перекрестка с улицей Азаровской произошло ДТП. Пострадал один человек, сообщили в среду в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 20:50 на улице Московской в районе дома 291 корп. 3 на нерегулируемом перекрестке при повороте на дублер для съезда на Терепец водитель «Рено Логан» врезался в автомобиль «Тойота Аурис» и скрылся с места происшествия.

44-летний мужчина, управлявший «Тойотой», в результате аварии получил незначительные травмы. Ему оказана медицинская помощь на месте аварии. Пассажиров в машине не было.

Скрывшегося водителя «Рено» сейчас ищут.