Главная Новости Происшествия
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

В Калуге водитель «Рено» протаранил «Тойоту» и скрылся с места ДТП

Автор: Ирина Будникова. Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 02.06.2021 10:07 2 1554
В Калуге водитель «Рено» протаранил «Тойоту» и скрылся с места ДТП

Во вторник, 1 июня, на улице Московской в Калуге в районе перекрестка с улицей Азаровской произошло ДТП. Пострадал один человек, сообщили в среду в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 20:50 на улице Московской в районе дома 291 корп. 3 на нерегулируемом перекрестке при повороте на дублер для съезда на Терепец водитель «Рено Логан» врезался в автомобиль «Тойота Аурис» и скрылся с места происшествия.

44-летний мужчина, управлявший «Тойотой», в результате аварии получил незначительные травмы. Ему оказана медицинская помощь на месте аварии. Пассажиров в машине не было.

Скрывшегося водителя «Рено» сейчас ищут.

Автор: Ирина Будникова. Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 02.06.2021 10:07 2 1554
Тэги: происшествие дтп
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Исследование Иммунохелс – инновационные технологии на страже вашего здоровья
Надежные электрические тельферы
Инвентарь для уборки снега

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru